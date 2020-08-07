«Полтинник» и выше: средняя зарплата строителей в Томской области составляет 50 тысяч рублей

Средняя зарплата томских строителей составляет 50 тысяч рублей. Фото: из открытых источников

Аналитики hh. ru проанализировали более 3 000 вакансий, открытых в строительной сфере в Томской области с июля 2019 года по июль 2020 года, и узнали, кто пользуется повышенным спросом у работодателей. Также представители популярного сервиса составили топ-10 актуальных вакансий в строительстве с самыми высокими зарплатами.

- Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для строителей разных специальностей в Томской области составляет 50 000 рублей, по России в целом - 60 000 рублей. Наиболее высоким спросом пользуются инженеры ПТО, геодезисты, инженеры-сметчики, сварщики, электромонтажники, - сообщает пресс-служба портала.

Отмечается, что вышеуказанные специалисты требуются не только строительным компаниям, но и работодателям из отраслей услуг для бизнеса, розничной торговли, промышленного оборудования и техники, металлургии и металлообработки.

Зарплатные ожидания строителей региона, судя по данным из резюме на hh.ru, совпадают с предложением работодателей - 50 000 рублей. Значительная часть резюме принадлежит инженерам, также работу активно ищут геодезисты, руководители проектов и архитекторы.

- В крупных городах региона порой достаточно посмотреть в окно или выйти на улицу, чтобы убедиться – строительный рынок растет и нуждается в персонале даже сегодня. Причем количество вакансий увеличивается быстрее, чем количество соискателей: в Томской области конкуренция составляет меньше трех резюме на место, что говорит о дефиците кадров в строительстве», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.

В топ-10 самых дорогих вакансий вошли: инженер ПТО (до 100 тыс. на руки), сварщик металлических конструкций (от 80 тыс. на руки), монтажник ПВХ-окон (от 50 до 120 тыс. руб. до вычета налогов) и др.