В Томской области особенные дети-сироты получат профессиональные навыки

Новое оборудование для школьных мастерских пополнит образовательную базу Уртамской школы-интерната в Томской области. Фото пресс-службы областной администрации.

- В школе-интернате села Уртам Кожевниковского района в рамках национального проекта "Образование" появятся пять мастерских. Занятия в новых кабинетах начнутся в сентябре, - сообщила пресс-служба областной администрации. – В интернате обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего здесь воспитывается 67 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Тамары Ромашовой, директора Уртамской школы – интерната, основы профессионального обучения помогут особенным детям развиваться, продолжить обучение в техникуме, получить рабочую профессию и интегрироваться в общество. Учебные программы предусматривают современные здоровьесберегающие технологии, учитывающие индивидуальные психологические и физиологические особенности ребят.

Добавим, что мастерские оснастят для освоения швейного, столярного, агропромышленного направлений, а также сити - фермерства и растениеводства. На это выделено более 10 млн рублей. Уже закуплены мини-трактор с прицепом, теплицы, сельскохозяйственный инвентарь для школьного сада, комплекты для робототехники, оборудование в компьютерный класс.