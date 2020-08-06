В томских Зеленых горках с 10 августа будет введено круговое движение машин

Автопотоки в Зеленых горках попробуют разрулить Фото: из открытых источников

Администрация Томска совместно с ГИБДД разработала инициативу об организации кругового движения автомобилей на пересечении улиц Клюева, Осенней и Энтузиастов. Указанные изменения вступят в силу с понедельника, 10 августа, в экспериментальном режиме, информирует пресс-служба мэрии областного центра.

Как отметили специалисты городского отдела организации дорожного движения, введение кругового движения на указанном перекрестке, расположенном на границе Советского и Октябрьского района, значительно улучшит транспортную доступность микрорайона, пропускную способность ул. Клюева и уменьшит количество заторов в «часы пик».

Сотрудники администрации и ГИБДД выйдут на кольцо в понедельник около 11 часов и приступят к оценке транспортного потока. На указанном участке улично-дорожной сети будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Администрация Томска рекомендует автомобилистам заранее обратить внимание на новые знаки и соблюдать правила дорожного движения.