Выплату к школе часть томских многодетных семей получит автоматически

Размер единовременной выплаты составляет 1000 рублей. Фото: из открытых источников

В 2020 году малоимущие многодетные семьи Томской области и неполные семьи, имеющие двух и более детей, стоящие на учете в соцзащите, получат выплату к школе автоматически, сообщила пресс-служба администрации региона.

Размер единовременной выплаты составляет 1000 рублей с начислением районного коэффициента по месту жительства.

— Если в 2019 году семья уже оформляла такую выплату, и сейчас получает в соцзащите пособия на детей, обращаться за ней не нужно. Деньги будут начислены в августе вместе с другими социальными пособиями, — рассказала замначальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Куракина.

Отмечается, что если семья не получает никаких выплат, но является малообеспеченной и нуждается в помощи к школе, за оформлением выплаты нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Потребуется справка о составе семьи и документы, подтверждающие доходы семьи за последние три месяца.

Добавим, что в 2019 году выплату на подготовку к школе получили 9 410 семей, которые воспитывают 16643 ребенка школьного возраста. На предоставление этой меры поддержки в 2020-м из областного бюджета выделено 22,6 млн рублей.