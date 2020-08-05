«Ароматы» лета: контролирующие органы выявили факты несанкционированного размещения навоза возле Томска

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:36:55+03:00

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С начала июня в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области поступило более 30 обращений от жителей областного центра на распространение неприятного запаха, - сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Как отмечается, большинство обратившихся томичей связали появление запаха с деятельностью сельскохозяйственных предприятий, расположенных вблизи областной столицы.

-Крупные аграрные, пищевые компании являются объектами федерального экологического надзора, поэтому информация по жалобам томичей была передана по подведомственности - в межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Томской области, - сообщила и.о. областного начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Мочалова.

Затем федеральные контролирующие органы, областная прокуратура и региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно провели проверки по исполнению законодательства при обращении с отходами животноводства на объектах АО «Аграрная группа» (пруды-накопители, лагуны, поля орошения) и ООО «Межениновская птицефабрика». Также аккредитованная химико-аналитическая лаборатория ОГБУ «Облкомприрода» отобрала на предприятиях пробы жидкой фракции сепарации свиного навоза, почвы и атмосферного воздуха.

Кроме того, проверки прошли на ряде других сельскохозяйственных предприятиях Томского района. Контролирующие органы выявили ряд фактов несанкционированного размещения навоза. Во всех случаях произведен отбор проб отхода для определения класса опасности и расчета вреда, причиненного почвам. Результаты лабораторных исследований будут направлены в прокуратуру.

А пока ежедневно в соцсетях десятки томичей размещают возмущенные жалобы под соответствующим хэштэгом: #ВТОМСКЕВОНЯЕТ

ИСТОЧНИК KP.RU