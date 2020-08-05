2020-08-05T14:36:55+03:00
Общество

«Ароматы» лета: контролирующие органы выявили факты несанкционированного размещения навоза возле Томска

Причиной проведения проверок послужили многочисленные жалобы томичей на неприятный запах
Алиса Селезнева
Поделиться:
эксперты проверили процесс утилизации отходов животноводства.эксперты проверили процесс утилизации отходов животноводства.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С начала июня в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области поступило более 30 обращений от жителей областного центра на распространение неприятного запаха, - сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

Как отмечается, большинство обратившихся томичей связали появление запаха с деятельностью сельскохозяйственных предприятий, расположенных вблизи областной столицы.

-Крупные аграрные, пищевые компании являются объектами федерального экологического надзора, поэтому информация по жалобам томичей была передана по подведомственности - в межрегиональное управление Росприроднадзора и управление Роспотребнадзора по Томской области, - сообщила и.о. областного начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Мочалова.

Затем федеральные контролирующие органы, областная прокуратура и региональный департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно провели проверки по исполнению законодательства при обращении с отходами животноводства на объектах АО «Аграрная группа» (пруды-накопители, лагуны, поля орошения) и ООО «Межениновская птицефабрика». Также аккредитованная химико-аналитическая лаборатория ОГБУ «Облкомприрода» отобрала на предприятиях пробы жидкой фракции сепарации свиного навоза, почвы и атмосферного воздуха.

Кроме того, проверки прошли на ряде других сельскохозяйственных предприятиях Томского района. Контролирующие органы выявили ряд фактов несанкционированного размещения навоза. Во всех случаях произведен отбор проб отхода для определения класса опасности и расчета вреда, причиненного почвам. Результаты лабораторных исследований будут направлены в прокуратуру.

А пока ежедневно в соцсетях десятки томичей размещают возмущенные жалобы под соответствующим хэштэгом: #ВТОМСКЕВОНЯЕТ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сегодня право трудиться не только в альма-матер появилось у иностранных студентов томских вузов
«Ароматы» лета: контролирующие органы выявили факты несанкционированного размещения навоза возле Томска
В новой школе, которая откроется в Южных Воротах Томска 1 сентября, будет семь первых классов
До конца 2020 года в Томской области заработают 60 Центров цифрового образования "Точка роста"
В Томской области судебно-медицинский эксперт попала под суд за взятки
Тополя под топор: в Томске власти снесут старые деревья на улице Усова
Ученые Томского политеха разработали искусственные кровеносные сосуды
Почти 400 томичей прошли лечение от коронавируса в респираторном госпитале СибГМУ
Еще 68 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 53 новых случая заражения
Губернатор выделил 11,5 млн рублей частным детским садам и ИП, работающим с томскими дошколятами
Томская область лидирует в Сибири по числу индивидуальных инвесторов