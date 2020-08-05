2020-08-05T14:50:40+03:00
Общество

До конца 2020 года в Томской области заработают 60 Центров цифрового образования "Точка роста"

Обучаться в них будут более 26,5 тыс. городских и сельских школьников
ИГОРЬ ТЮРИН
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У детей в Томской области появятся "Точки роста"У детей в Томской области появятся "Точки роста"Фото: из открытых источников
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В рамках национального проекта «Образование» в сентябре в Томской области откроется 31 Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», информирует пресс-служба администрации региона.

Первые 29 «Точек роста» были открыты в сентябре 2019 года во всех сельских муниципальных образованиях. Таким образом, к концу 2020-го в Томской области будут работать 60 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Обучаться в них будут 26,5 тысячи детей по цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному направлениям.

Подготовку для работы в открывающихся «Точках роста» также прошли более 370 учителей Томской области. Они изучали гибкие компетенции: учились решать изобретательские задачи, создавать и управлять проектами, освоили дизайнерские технологии.

– Педагоги должны постоянно повышать квалификацию, чтобы соответствовать уровню и реалиям современного образования: учить детей робототехнике, 3D-программированию и дизайну. Ведь предназначение «Точек роста» в том, чтобы уменьшить разрыв между возможностями образования детей в городских и сельских школах, сформировать у школьников актуальные технологические и гуманитарные компетенции, – отметила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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