2020-08-05T12:53:37+03:00
Происшествия

В Томской области судебно-медицинский эксперт попала под суд за взятки

Полученная ей сумма составила, по версии следствия, более 90 тысяч рублей
ИГОРЬ ТЮРИН
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Взятки берут все - и эксперты тожеВзятки берут все - и эксперты тожеФото: из открытых источников
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Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов прокуратуры Парабельского района Томской области. Врач – судебно-медицинский эксперт одного из отделений судебно-медицинской экспертизы обвиняется в совершении 13 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получении взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, с вымогательством взятки), об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, являясь врачом-судебно-медицинским экспертом одного из отделений судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области», в период с апреля 2018 года по март 2020 года неоднократно получала лично и через посредников взятки в виде денег от индивидуального предпринимателя, за своевременное и качественное оформление экспертной документации и иные действия, входящие в ее должностные обязанности.

Общая сумма полученных взяток составила более 90 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемая виновной себя не признала.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением будут направлены в Парабельский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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