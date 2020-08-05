Тополя под топор: в Томске власти снесут старые деревья на улице Усова

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:58:33+03:00

Далеко не все горожане довольны сносом старых тополей на томских улицах Фото: из открытых источников

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На ул. Усова в Томске высадят крупномерные тополя и живые изгороди, сообщает сегодня пресс-служба мэрии. Такое решение принято властями по итогам выездного заседания городской ландшафтной комиссии.

- С инициативой обновления зеленого фонда этой магистрали на участке от пр. Ленина до ул. Советской в администрацию обратился Томский политехнический университет. В ходе работы комиссии ее члены обсудили варианты комплексного озеленения ул. Усова в целом и пришли к общему мнению – заменить здесь старые тополя на молодые, - говорится в сообщении.

Специалисты оценили физиологическое состояние 64 деревьев, растущих здесь, в основном - берез и тополей, из которых 28 решено снести. Сделать это предстоит в нынешнем году: до осени старые деревья уберут, а осенью высадят новые.

Заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус пояснил: «Принимая во внимание, что вопросы сноса тополей вызывают в последнее время вопросы неравнодушных жителей, было принято решение принимать решение по каждому растению прямо на месте».

Обсуждая породный состав компенсационного озеленения, комиссия большинством голосов поддержала высадку на участке от пр. Ленина до ул. Советской молодых быстрорастущих тополей. По мнению представителей вузов, деревья этой породы – своеобразная «визитная карточка» этого пространства, привычная нескольким поколениям горожан. Профессор кафедры ботаники ТГУ Александр Ревушкин поддержал это решение: «На улице Усова сложился особый ландшафтно-архитектурный комплекс, и именно высокие тополя как раз соответствуют атмосфере магистрали».

Напомним, ранее решением мэра количество высаживаемых на ул. Усова деревьев и кустарников было увеличено до 5 тыс. штук.

ИСТОЧНИК KP.RU