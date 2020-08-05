Ученые Томского политеха разработали искусственные кровеносные сосуды

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:04:22+03:00

Они эффективнее аналогов и при этом почти в два раза дешевле

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Ученые Томского политехнического университета разработали новую технологию создания искусственных сосудов – графтов. В перспективе внедрение технологии сможет помочь сделать лечение острых тромбозов намного доступнее. Предложенный метод эффективнее и качественнее аналогов и при этом почти в два раза дешевле. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Surface Science (IF: 6,182; Q1), сообщает пресс-служба вуза.

Графты используются при лечении острых тромбозов. Если восстановить функционал сосуда медикаментозно или хирургически уже невозможно, пораженный участок удаляется и заменяется искусственным, изготовленным из поликапролактона или другого биосовместимого материала.

– Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой, напротив, не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови, – рассказал журналистам научный сотрудник лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Евгений Больбасов.

Ученые ТПУ впервые предложили использовать для создания искусственных сосудов метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. По словам авторов статьи, это одновременно обеспечивает две ключевые характеристики графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и высокую герметичность.

Для улучшения приживаемости имплантируемых графтов сегодня используется крайне сложная обработка и дорогостоящие препараты. Однако, по словам ученых, в результате механические и функциональные характеристики таких сосудов все равно оставляют желать лучшего. Разработка ТПУ, как отметили авторы, лишена этих недостатков.

В дальнейшем исследовательский коллектив совместно со специалистами Томского НИИ кардиологии намерен перейти к тестированию медико-биологических свойств разработанных графтов на живых тканях.

ИСТОЧНИК KP.RU