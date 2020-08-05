Почти 400 томичей прошли лечение от коронавируса в респираторном госпитале СибГМУ

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:56:13+03:00

На лечении в респираторном госпитале сейчас находятся 85 пациентов с коронавирусом. Фото: из открытых источников

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На базе респираторного госпиталя СибГМУ с первых дней его работы организована работа отдела клинической фармакологии.

Ежедневно его специалисты принимают участие в назначении лечения для каждого вновь поступившего пациента с COVID-19, индивидуально подбирают лекарственные препараты с учетом сопутствующей патологии, оценивают риски побочных эффектов лекарств, участвуют в консилиумах. Тактику лечения наиболее тяжелых пациентов респираторного госпиталя СибГМУ анестезиологи-реаниматологи обсуждают с региональным ситуационным центром ОКБ в рамках телемедицинских консультаций.

- Наша основная задача назначить не только эффективное, но и безопасное лечение. Кроме того, мы консультируем в динамике больных, которым требуется смена терапии, дополнительное лечение, у которых наблюдаются осложнения или есть ухудшение состояния. Наше оперативное взаимодействие с врачами других специальностей позволяет быстрее реагировать на любые изменения состояния пациентов и сокращает риски негативного воздействия лекарств на организм, - отмечает руководитель отдела клинической фармакологии клиник СибГМУ Дарья Винокурова.

Клинические фармакологи отслеживают и анализируют современные тренды по фармакотерапии COVID-19, и оперативно внедряют в практику респираторного госпиталя СибГМУ современные препараты, рекомендованные Минздравом России.

- На основе имеющихся клинических рекомендаций Минздрава России и Росздравнадзора клинические фармакологи СибГМУ разработали внутренние алгоритмы лечения, диагностики и порядок действий для врачей – когда и какой препарат в каком случае назначить, что делать, если проявляются побочные эффекты. Все это в виде кратких алгоритмов, доступных на рабочих местах у каждого врача, что позволяет оперативно принимать решения, - отметила ректор медуниверситета Ольга Кобякова.

Помимо госпиталя, отдел клинической фармакологии работает и с другими стационарами клиник СибГМУ.

Всего в респираторном госпитале СибГМУ, начиная с 16 мая, пролечено 397 человек. На сегодняшний день на госпитализации здесь находятся 85 пациентов. Возглавляет стационар анестезиолог-реаниматолог, сотрудник кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии СибГМУ Андрей Диш.

ИСТОЧНИК KP.RU