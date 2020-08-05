2020-08-05T11:56:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 400 томичей прошли лечение от коронавируса в респираторном госпитале СибГМУ

Фармакологами медвуза разработаны эффективные схемы применения лекарств для борьбы с COVID-19
Алиса Селезнева
Поделиться:
На лечении в респираторном госпитале сейчас находятся 85 пациентов с коронавирусом.На лечении в респираторном госпитале сейчас находятся 85 пациентов с коронавирусом.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

На базе респираторного госпиталя СибГМУ с первых дней его работы организована работа отдела клинической фармакологии.

Ежедневно его специалисты принимают участие в назначении лечения для каждого вновь поступившего пациента с COVID-19, индивидуально подбирают лекарственные препараты с учетом сопутствующей патологии, оценивают риски побочных эффектов лекарств, участвуют в консилиумах. Тактику лечения наиболее тяжелых пациентов респираторного госпиталя СибГМУ анестезиологи-реаниматологи обсуждают с региональным ситуационным центром ОКБ в рамках телемедицинских консультаций.

- Наша основная задача назначить не только эффективное, но и безопасное лечение. Кроме того, мы консультируем в динамике больных, которым требуется смена терапии, дополнительное лечение, у которых наблюдаются осложнения или есть ухудшение состояния. Наше оперативное взаимодействие с врачами других специальностей позволяет быстрее реагировать на любые изменения состояния пациентов и сокращает риски негативного воздействия лекарств на организм, - отмечает руководитель отдела клинической фармакологии клиник СибГМУ Дарья Винокурова.

Клинические фармакологи отслеживают и анализируют современные тренды по фармакотерапии COVID-19, и оперативно внедряют в практику респираторного госпиталя СибГМУ современные препараты, рекомендованные Минздравом России.

- На основе имеющихся клинических рекомендаций Минздрава России и Росздравнадзора клинические фармакологи СибГМУ разработали внутренние алгоритмы лечения, диагностики и порядок действий для врачей – когда и какой препарат в каком случае назначить, что делать, если проявляются побочные эффекты. Все это в виде кратких алгоритмов, доступных на рабочих местах у каждого врача, что позволяет оперативно принимать решения, - отметила ректор медуниверситета Ольга Кобякова.

Помимо госпиталя, отдел клинической фармакологии работает и с другими стационарами клиник СибГМУ.

Всего в респираторном госпитале СибГМУ, начиная с 16 мая, пролечено 397 человек. На сегодняшний день на госпитализации здесь находятся 85 пациентов. Возглавляет стационар анестезиолог-реаниматолог, сотрудник кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии СибГМУ Андрей Диш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области судебно-медицинский эксперт попала под суд за взятки
Тополя под топор: в Томске власти снесут старые деревья на улице Усова
Ученые Томского политеха разработали искусственные кровеносные сосуды
Почти 400 томичей прошли лечение от коронавируса в респираторном госпитале СибГМУ
Еще 68 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 53 новых случая заражения
Губернатор выделил 11,5 млн рублей частным детским садам и ИП, работающим с томскими дошколятами
Томская область лидирует в Сибири по числу индивидуальных инвесторов
Коронавирус в Северске: число заболевших приближается к 260
Грузовик насмерть сбил 30-летнего мужчину на трассе в Томской области
Ограничение движения в Томске, последние новости на 5 августа 2020 года: в выходные перекроют часть Комсомольского проспекта
В 2020 году Томская область продала за рубеж мяса и молока на 5 млн долларов
За полгода жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 9,5 млрд рублей
Все колледжи и техникумы районов Томской области готовы к новому учебному году
Томский онкодиспансер начал лечение пациентов с метастазами по новой методике
В Томской области спасатели вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю бабушку
Томские детские сады с 17 августа заработают в обычном режиме
С 3 августа самолеты «NordStar» начали совершать авиарейсы Томск – Кызыл – Томск
Пять районов Томской области убирают зерновые культуры и картофель
На сентябрьских выборах в гордуму Томска применят схему трехдневного голосования
Бывший директор одной из школ Томской области предстанет перед судом по ряду обвинений
В Томской области принято решение провести День знаний в традиционном формате
Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска
Томские льготники, решившие построить дом вдоль Кузовлевского тракта, заплатят 1 рубль за аренду земли
Еще 58 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области
Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей