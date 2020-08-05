Еще 68 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 68 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 969, сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.
Ранее сообщалось, что 5 августа в Томской области было выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Число жертв пандемии не возросло и по-прежнему составляет 40 человек.
--Из вновь заболевших у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 22-х имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностированапневмония, -также говорится в сообщении регионального оперштаба.
По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 5 августа свободны 67,9% мест , охват населения тестированием составляет 319,9 на 100 тысяч населения.
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает снижаться и равен 0,87. Вчера он составлял 0,93
. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU