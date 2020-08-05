2020-08-05T11:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 68 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число тех, кто победил коронавирус, составляет 2969 человек
Алиса Селезнева
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Почти 3000 томичей уже победили "корону".Почти 3000 томичей уже победили "корону".Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 68 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 969, сообщил в среду в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 5 августа в Томской области было выявлено 53 новых случая заражения COVID-19. Число жертв пандемии не возросло и по-прежнему составляет 40 человек.

--Из вновь заболевших у 21-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 22-х имеются признаки ОРВИ, у 10-ти диагностированапневмония, -также говорится в сообщении регионального оперштаба.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 5 августа свободны 67,9% мест , охват населения тестированием составляет 319,9 на 100 тысяч населения.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает снижаться и равен 0,87. Вчера он составлял 0,93

. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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