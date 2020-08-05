Коронавирус в Томске : + 53 новых случая заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 4 411
Число заболевших первысило в регионе 4,4 тыс. человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 5 августа, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 411 подтвержденный случай.
За последние сутки в стране выявлено 5204 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 139 пациентов скончались, 7 555 выздоровели.
Всего с начала пандемии в России заболели 866 627 человек, 14 490 скончались, 669 026 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU