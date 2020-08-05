Томская область лидирует в Сибири по числу индивидуальных инвесторов

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:39:16+03:00

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Томская область вошла в тройку регионов Сибири с максимальной долей жителей, имеющих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Уровень распространения ИИС в нашем регионе по данным на 1 июля 2020 года составил 1,89%. В целом по стране этот уровень равен 1,65%, - сообщает Томское отделение банка России.

Также отмечается, что количество ИИС в России достигло 2,4 млн штук, с начала года владельцев инвестиционных счетов стало в полтора раза больше. Часть инвесторов уже получили налоговые вычеты по счетам, общий объем льготы превысил 3,3 млрд рублей.

- ИИС заработал в нашей стране с 2015 года, а налоговые льготы должны были привлечь новых инвесторов на фондовый рынок. Цифры показывают, что такой вид брокерского счета действительно пользуется популярностью: в Томской области за 12 месяцев количество ИИС выросло почти в три раза до 20 тыс. счетов. Закон позволяет владельцам таких счетов воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов, – комментирует заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

По ее словам, по ИИС типа А инвестор может получить вычет на взнос – 13% от внесенной на счет суммы, но не более 52 тыс. рублей. Такой вычет можно получать ежегодно, при условии добавляете деньги на счет. Для ИИС типа Б действует вычет на доход – не нужно будет платить налог на доход от инвестирования в ценные бумаги за три года. Таким вычетом можно воспользоваться один раз при закрытии счета. И для счета типа А, и для счета типа Б льготы действует только в том случае, если ИИС был открыт не менее трех лет. Еще одно ограничение – вносить можно не более 1 млн рублей в год.

- ИИС является инструментом инвестирования. Это значит, что его доходность не гарантирована, а средства не застрахованы государством. Открывать ИИС стоит тогда, когда уже создана финансовая подушка безопасности в виде вклада и появилось желание не только сохранять деньги, но и попробовать их приумножить, – объяснила Елена Петроченко.

Подробнее об индивидуальных инвестиционных счетах можно узнать на сайте Fincult.info в разделе «Приумножить».

ИСТОЧНИК KP.RU