2020-08-05T09:39:16+03:00
Экономика

Томская область лидирует в Сибири по числу индивидуальных инвесторов

Общее число частных брокерских счетов в регионе превысило 20 тысяч
Алиса Селезнева
Поделиться:
Интерес томичей к инвестированию в ценные бумаги растет.Интерес томичей к инвестированию в ценные бумаги растет.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томская область вошла в тройку регионов Сибири с максимальной долей жителей, имеющих индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Уровень распространения ИИС в нашем регионе по данным на 1 июля 2020 года составил 1,89%. В целом по стране этот уровень равен 1,65%, - сообщает Томское отделение банка России.

Также отмечается, что количество ИИС в России достигло 2,4 млн штук, с начала года владельцев инвестиционных счетов стало в полтора раза больше. Часть инвесторов уже получили налоговые вычеты по счетам, общий объем льготы превысил 3,3 млрд рублей.

- ИИС заработал в нашей стране с 2015 года, а налоговые льготы должны были привлечь новых инвесторов на фондовый рынок. Цифры показывают, что такой вид брокерского счета действительно пользуется популярностью: в Томской области за 12 месяцев количество ИИС выросло почти в три раза до 20 тыс. счетов. Закон позволяет владельцам таких счетов воспользоваться одним из двух видов налоговых вычетов, – комментирует заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

По ее словам, по ИИС типа А инвестор может получить вычет на взнос – 13% от внесенной на счет суммы, но не более 52 тыс. рублей. Такой вычет можно получать ежегодно, при условии добавляете деньги на счет. Для ИИС типа Б действует вычет на доход – не нужно будет платить налог на доход от инвестирования в ценные бумаги за три года. Таким вычетом можно воспользоваться один раз при закрытии счета. И для счета типа А, и для счета типа Б льготы действует только в том случае, если ИИС был открыт не менее трех лет. Еще одно ограничение – вносить можно не более 1 млн рублей в год.

- ИИС является инструментом инвестирования. Это значит, что его доходность не гарантирована, а средства не застрахованы государством. Открывать ИИС стоит тогда, когда уже создана финансовая подушка безопасности в виде вклада и появилось желание не только сохранять деньги, но и попробовать их приумножить, – объяснила Елена Петроченко.

Подробнее об индивидуальных инвестиционных счетах можно узнать на сайте Fincult.info в разделе «Приумножить».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области судебно-медицинский эксперт попала под суд за взятки
Тополя под топор: в Томске власти снесут старые деревья на улице Усова
Ученые Томского политеха разработали искусственные кровеносные сосуды
Почти 400 томичей прошли лечение от коронавируса в респираторном госпитале СибГМУ
Еще 68 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 53 новых случая заражения
Губернатор выделил 11,5 млн рублей частным детским садам и ИП, работающим с томскими дошколятами
Томская область лидирует в Сибири по числу индивидуальных инвесторов
Коронавирус в Северске: число заболевших приближается к 260
Грузовик насмерть сбил 30-летнего мужчину на трассе в Томской области
Ограничение движения в Томске, последние новости на 5 августа 2020 года: в выходные перекроют часть Комсомольского проспекта
В 2020 году Томская область продала за рубеж мяса и молока на 5 млн долларов
За полгода жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 9,5 млрд рублей
Все колледжи и техникумы районов Томской области готовы к новому учебному году
Томский онкодиспансер начал лечение пациентов с метастазами по новой методике
В Томской области спасатели вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю бабушку
Томские детские сады с 17 августа заработают в обычном режиме
С 3 августа самолеты «NordStar» начали совершать авиарейсы Томск – Кызыл – Томск
Пять районов Томской области убирают зерновые культуры и картофель
На сентябрьских выборах в гордуму Томска применят схему трехдневного голосования
Бывший директор одной из школ Томской области предстанет перед судом по ряду обвинений
В Томской области принято решение провести День знаний в традиционном формате
Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска
Томские льготники, решившие построить дом вдоль Кузовлевского тракта, заплатят 1 рубль за аренду земли
Еще 58 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области
Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей