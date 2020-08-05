Коронавирус в Северске: число заболевших приближается к 260

В Северске зафиксировано 258 случеав заражения коронавирусом. Фото: из открытых источников

- По состоянию на 04 августа на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 258 подтвержденных случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся девять пациентов, ещё трое госпитализированы в «ковидные» стационары Томска. - По месту жительства заболевших была проведена дезинфекция. Из числа ранее заболевших 210 человек выздоровело, - сообщила в среду пресс-служба Межрегионального управления N 81 ФМБА России.

- Под медицинским наблюдением находятся 86 человек, из них: 1 - вернувшийся на территорию ЗАТО Северск из регионов с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 85 - контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1886 человек, - также говорится в релизе. Напомним, по данным на 30 июля в закрытом городе насчитывалось 244 случая заражения коронавирусом, в стационарах находились 15 северчан.

Двумя местными лабораториями, подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 8782 исследования на выявление РНК SARS-CoV-2.