Грузовик насмерть сбил 30-летнего мужчину на трассе в Томской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:56:35+03:00

Смертельное ДТП произошло на трассе Кожевниково -Мельниково. фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

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ДТП со смертельным исходом произошло вчера днем, около 14 часов 20 минут, на 55-ом километре автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка.

- Грузовым автомобилем МАЗ-53366, под управлением 51-летнего водителя,был совершен наезд на пешехода. По предварительным данным, тот находился на проезжей части. В результате происшествия 30-летний мужчина-пешеход погиб на месте,- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU