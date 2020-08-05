2020-08-05T08:15:41+03:00
Общество

Ограничение движения в Томске, последние новости на 5 августа 2020 года: в выходные перекроют часть Комсомольского проспекта

Там будет проходить ремонт тепломагистрали
Алина Пермякова
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Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.Фото: из открытых источников
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С 7 по 9 августа движение транспорта по проспекту Комсомольскому в Томске будет перекрыто, сообщила пресс-служба мэрии.

Движение ограничат в связи с ремонтом тепломагистрали №2Г.

В пятницу, 7 августа, стартуют работы по замене перехода тепловой сети, расположенного под проспектом Комсомольским. На время проведения работ – с 21 часа пятницы до 24 часов воскресенья, участок проспекта Комсомольского от улицы Герцена до проспекта Фрунзе будет закрыт для движения транспорта, – отмечается в сообщении.

Томичей просят заранее выбирать для движения другие пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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