В 2020 году Томская область продала за рубеж мяса и молока на 5 млн долларов

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:13:21+03:00

Объем экспорта к концу года продукции АПК планируется в сумме 30,5 млн долларов. Фото: из открытых источников

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К августу 2020 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Томской области достиг 21,3 млн долларов США. За тот же период 2019-го он составлял 11,9 миллиона долларов. Таким образом, экспорт продукции вырос на 79%, сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным Федеральной таможенной службы, наибольшую долю аграрного экспорта (почти 39%) занимает продукция масложировой отрасли — 8,3 млн долларов США, на втором месте — мясная и молочная продукция, с 5 млн долларов.

Также отмечается, что зерна с начала 2020 года экспортировано на 0,4 млн долларов, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 3,5 млн долларов.

Добавим, что большинство объема экспорта продукции томского АПК в 2020 году приходится на Китай (11,7 млн долларов США), Монголию (2,05 млн долларов США) и Нидерланды (1,82 млн долларов США). Всего же продукция региона экспортируется в 29 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU