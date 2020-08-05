За полгода жители Томской области взяли ипотечных кредитов на 9,5 млрд рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:30:14+03:00

С весны 2020 года томичи получили возможность взять льготную ипотеку на новостройки. Фото: из открытых источников

Спрос на ипотеку в период пандемии вырос на 20% по сравнению с прошлым годом

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По информации томского отделения Банка России, в первом полугодии 2020 года жители региона взяли ипотечных кредитов на сумму 9,5 млрд рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего за январь-июнь томичам было предоставлено 4,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 9% превышает прошлогодний показатель. Ипотечный кредитный портфель в текущем году увеличился на 5,5%.

По мнению экспертов банка, такая активизация выдачи ипотечных кредитов в период пандемии коронавируса в первую очередь связана со значительным снижением стоимости жилищных кредитов. Так, ставки по ипотеке в июне в Российской Федерации составили 7,7% годовых, достигнув исторического минимума. На это повлияло снижение Банком России ключевой ставки, действие государственных программ поддержки, а также востребованность программ реструктуризации взятых ранее кредитов.

Как ранее сообщалось, в начале августа первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% был снижен с 20 до 15% от стоимости квартиры. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. По оценке ДОМ.РФ, при средней сумме ипотечного кредита 3,8 млн рублей стартовый взнос снизится с 760 тыс. до 570 тыс. рублей.

Кроме того, изменение государственного лимита финансирования по программе льготной ипотеки на 21,6% – до 900 млрд рублей – позволит увеличить количество выданных кредитов более чем на 20%.

Добавим, по данным опроса банков Томской области, примерно две трети из них планируют в следующем квартале смягчать условия получения кредитов для ипотечных заемщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU