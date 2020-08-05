Все колледжи и техникумы районов Томской области готовы к новому учебному году

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:09:51+03:00

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Специалисты департамента профессионального образования проверили все колледжи и техникумы в районах Томской области. Серьезных замечаний не выявлено ни в одном из уже проверенных учреждений, сообщила пресс-служба администрации региона.

Так, были приняты 73 учебных и учебно-лабораторных корпуса, мастерских и 16 общежитий в Стрежевом, а также в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Первомайском, Чаинском и Шегарском районах.

Отмечается, что особое внимание комиссия уделяет соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, а также антитеррористической и пожарной безопасности объектов, организации учебно-воспитательного процесса, питания и медобслуживания студентов.

Добавим, что сейчас продолжается работа по проверки готовности колледжей и техникумов Томска и Северска. Всего комиссия обследует 243 здания, строения и сооружения, 31 общежитие, 97 учебных корпусов и мастерских в учреждениях, подведомственных департаменту профобразования. Итоги приемной кампании будут подведены 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU