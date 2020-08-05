Томский онкодиспансер начал лечение пациентов с метастазами по новой методике

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:35:21+03:00

Этот способ лечения основан на избирательном введении в организм радиофармпрепаратов. Фото: Из материалов пресс-службы

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Специалисты Томского областного онкологического диспансера провели первые сеансы радионуклидной терапии – точечного облучения открытыми источниками поврежденных тканей организма, сообщила пресс-служба облздрава.

Этот способ лечения основан на избирательном введении в организм пациента различных радиофармпрепаратов. Они накапливаются в патологическом очаге (чаще всего, в злокачественной опухоли или в ее метастазе) и разрушают поврежденную ткань.

— Основное преимущество этого метода – избирательность. Адресная доставка фармпрепаратов помогает формировать в патологических очагах высокие поглощенные дозы при минимальном повреждении нормальных здоровых тканей и незначительных побочных эффектах. В частности, при метастатическом поражении костей при раке предстательной железы используется препарат Ксофиго (радий-223 дихлорид). У него таргетное воздействие на метастатические поражения костной ткани, которые разрушаются путем воздействия альфа-излучения, — рассказала заведующая радиологическим отделением Ирина Пыжова.

Для пациентов Томской области лечение препаратом проводится бесплатно, по полису ОМС. Показания к его применению определяет консилиум специалистов онкологического диспансера, отмечается в сообщении.

— К важным особенностям радионуклидной терапии можно отнести хорошую переносимость процедуры, возможность ее проведения в условиях дневного стационара, короткие сроки госпитализации. После завершения курса лечения происходит торможение роста костных метастазов, существенное уменьшение болевого синдрома, стабилизация существующих метастазов, улучшается общее самочувствие и в конечном результате, достигается увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациента, — добавил Максим Грищенко, и.о. главного врача онкодиспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU