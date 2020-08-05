В Томской области спасатели вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю бабушку

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:00:31+03:00

Когда она заблудилась, то позвонила родственникам. Фото: Из материалов пресс-службы

Она ушла за грибами в окрестностях деревни Лоскутово

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4 августа, во вторник, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю женщину. Утром того же дня она ушла за грибами в окрестностях деревни Лоскутово и заблудилась, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что пожилая женщина ушла за грибами в 11 утра. Спустя пару часов она поняла, что заблудилась и позвонила родственникам. Они обратились за помощью.

– Нашли женщину в 18:40 в двух километрах от того места, где она зашла в лес. Состояние ее удовлетворительное. Выводили из леса долго – в силу возраста пенсионерке было тяжело передвигаться, – рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Добавим, что в поисках принимали участие сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы, а также пожарные села Богашево и полицейские.

Женщине было тяжело передвигаться.Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU