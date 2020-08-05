В Томской области спасатели вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю бабушку
4 августа, во вторник, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы вывели из леса заблудившуюся 81-летнюю женщину. Утром того же дня она ушла за грибами в окрестностях деревни Лоскутово и заблудилась, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Отмечается, что пожилая женщина ушла за грибами в 11 утра. Спустя пару часов она поняла, что заблудилась и позвонила родственникам. Они обратились за помощью.
– Нашли женщину в 18:40 в двух километрах от того места, где она зашла в лес. Состояние ее удовлетворительное. Выводили из леса долго – в силу возраста пенсионерке было тяжело передвигаться, – рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.
Добавим, что в поисках принимали участие сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы, а также пожарные села Богашево и полицейские.
Женщине было тяжело передвигаться.Фото: Из материалов пресс-службы
ИСТОЧНИК KP.RU