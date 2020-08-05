Томские детские сады с 17 августа заработают в обычном режиме
Губернатор Сергей Жвачкин принял решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Напомним, детские сады региона четыре месяца работали в режиме дежурных групп из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
Также в сообщении отмечается о необходимости эффективной работы дежурных групп в детских дошкольных учреждениях. Они должны принимать всех желающих.
– Знаю из социальных сетей, что сегодня некоторые дежурные группы под разными предлогами отказываются принимать детей. Каждый такой случай должен быть на контроле. Департамент общего образования должен открыть горячую линию, работать в соцсетях, реагировать на каждое обращение. У всех желающих водить детей в детский сад должна быть такая возможность, – сказал Сергей Жвачкин.
ИСТОЧНИК KP.RU