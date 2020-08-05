Томские детские сады с 17 августа заработают в обычном режиме

5 Авг. 2020 2020-08-05T05:33:41+03:00

Четыре месяца в дошкольных учреждениях работали только дежурные группы. Фото: из открытых источников

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Губернатор Сергей Жвачкин принял решение с 17 августа открыть работу всех детских садов в штатном режиме в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Напомним, детские сады региона четыре месяца работали в режиме дежурных групп из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Также в сообщении отмечается о необходимости эффективной работы дежурных групп в детских дошкольных учреждениях. Они должны принимать всех желающих.

– Знаю из социальных сетей, что сегодня некоторые дежурные группы под разными предлогами отказываются принимать детей. Каждый такой случай должен быть на контроле. Департамент общего образования должен открыть горячую линию, работать в соцсетях, реагировать на каждое обращение. У всех желающих водить детей в детский сад должна быть такая возможность, – сказал Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU