Пять районов Томской области убирают зерновые культуры и картофель

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:20:40+03:00

Хорошая погода позволила раньше начать уборку Фото: из открытых источников

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К 4 августа в Томской области зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 3,56 тыс. га. Аграрии намолотили 11,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,4 центра с гектара, сообщает власть региона.

На полях работают механизаторы десяти хозяйств Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Томского и Шегарского районов. Они убирают озимые пшеницу и рожь, а также яровой ячмень и горох.

По темпам уборки лидируют хозяйства Кожевниковского и Асиновского районов, которые убрали 7745 тонн и 1016 тонн зерна соответственно.

Овощеводы Томского района с начала уборочной кампании выкопали 75 тонн картофеля ранних сортов (при средней урожайности 250 ц/га), собрали 50 тонн свеклы (200 ц/га) и 150 тонн капусты (300 ц/га).

ИСТОЧНИК KP.RU