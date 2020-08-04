2020-08-04T14:20:40+03:00
Экономика

Пять районов Томской области убирают зерновые культуры и картофель

Хозяйства уже намолотили 11,2 тыс. тонн зерна
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
Хорошая погода позволила раньше начать уборкуХорошая погода позволила раньше начать уборкуФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

К 4 августа в Томской области зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 3,56 тыс. га. Аграрии намолотили 11,2 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,4 центра с гектара, сообщает власть региона.

На полях работают механизаторы десяти хозяйств Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Томского и Шегарского районов. Они убирают озимые пшеницу и рожь, а также яровой ячмень и горох.

По темпам уборки лидируют хозяйства Кожевниковского и Асиновского районов, которые убрали 7745 тонн и 1016 тонн зерна соответственно.

Овощеводы Томского района с начала уборочной кампании выкопали 75 тонн картофеля ранних сортов (при средней урожайности 250 ц/га), собрали 50 тонн свеклы (200 ц/га) и 150 тонн капусты (300 ц/га).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 3 августа самолеты «NordStar» начали совершать авиарейсы Томск – Кызыл – Томск
Пять районов Томской области убирают зерновые культуры и картофель
На сентябрьских выборах в гордуму Томска применят схему трехдневного голосования
Бывший директор одной из школ Томской области предстанет перед судом по ряду обвинений
В Томской области принято решение провести День знаний в традиционном формате
Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска
Томские льготники, решившие построить дом вдоль Кузовлевского тракта, заплатят 1 рубль за аренду земли
Еще 58 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области
Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей