2020-08-04T13:09:52+03:00
Происшествия

Бывший директор одной из школ Томской области предстанет перед судом по ряду обвинений

Его обвиняют в присвоении имущества и получении взяток от подчиненных
ИГОРЬ ТЮРИН
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Взятки берут везде - и в школах тожеВзятки берут везде - и в школах тожеФото: из открытых источников
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Следственным комитетом РФ по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов регионального УФСБ и УМВД России по Томской области, по обвинению бывшего директора одной из общеобразовательных школ в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег за общее покровительство по службе, в значительном размере), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с 27.12.2016 года по 31.12.2016 года, используя свое служебное положение, давал подчиненным сотрудникам указания о подготовке приказов о премировании сотрудников школы с последующим получением у них необоснованно начисленных премий, которые в дальнейшем передавались ему и были использованы им на личные нужды.

Кроме того, он в период в период с 01.01.2015 года по 30.11.2018 года, также неоднократно лично получал от сотрудников школы взятки в виде денег за свое общее покровительство по службе.

В ходе следствия обвиняемый частично признал себя виновным.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Шегарский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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