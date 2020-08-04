2020-08-04T12:51:14+03:00
Общество

В Томской области принято решение провести День знаний в традиционном формате

Губернатор рассчитывает на то, что осенью появится вакцина от COVID-19
ИГОРЬ ТЮРИН
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Ребята придут 1 сентября в школы и техникумы, но в маскахРебята придут 1 сентября в школы и техникумы, но в маскахФото: из открытых источников
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День знаний в школах, а также в учреждениях профессионального и высшего образования Томской области пройдет в традиционном – очном формате. Об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин на совещании по подготовке к новому учебному году 4 августа, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Эпидемия внесла изменения во все мероприятия этого года. 1 сентября не стало исключением, – сказал губернатор, открывая совещание в администрации Томской области. – Однако нам важно уже сегодня решить, как пройдет День знаний в наших городах и районах. Нашего решения, ждут без преувеличения, десятки тысяч школьников, студентов, учителей и преподавателей. Эпидобстановка пока позволяет нам начать учебный год не в дистанционном, а в традиционном, очном режиме. Однако при этом должны неукоснительно выполняться рекомендации санитарных врачей. Хочу всем напомнить: несмотря на то, что мы постепенно снимаем ограничения, открываем ранее закрытые сферы услуг, мы продолжаем жить в режиме повышенной готовности.

Сергей Жвачкин акцентировал внимание участников встречи, что главные требования режима – это обязательное социальное дистанцирование и обязательное использование защитных масок и средств дезинфекции в транспорте, магазинах и людных закрытых общественных местах.

– Нам всем нужно свыкнуться с мыслью, что с масками мы не расстанемся до тех пор, пока каждому из нас не будет поставлена вакцина от коронавируса, – подчеркнул глава Томской области. – Мы рассчитываем, что вакцинация начнется осенью, вместе с прививками от нового типа гриппа.

Губернатор заметил, что многие недооценивают опасность эпидемии в силу стабильной эпидемической обстановки в регионе и вовремя принятым мерам. Однако, сказал Сергей Жвачкин, болезнь слишком опасна, чтобы пренебрегать ее профилактикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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