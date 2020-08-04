Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:13:18+03:00

Установить стелы решено вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы томичей. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 4 августа, на очередном собрании городская Дума утвердила размещение памятных стел «Томск – город трудовой доблести» на территории Лагерного сада. Напомним, что почетное звание областному центру было присвоено указом президента России от 2 июля 2020 года; оно означает, что томичи внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее муниципальные власти рассматривали для размещения стел три площадки, включая Новособорную площадь и Губернаторский квартал. По словам заместителя мэра Томска Константина Чубенко, после обсуждения специальная рабочая группа поддержала инициативу городского Совета ветеранов разместить новый мемориальный объект в границах Лагерного сада. Депутаты гордумы также единогласно поддержали это решение.

Проект предусматривает установку стел вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы, возле плит с надписью «1941-1945». Завершить их монтаж планируется не позже апреля 2021 года, уточнил вице-мэр.

Согласно эскизу, две стелы «Город трудовой доблести» высотой более трех метров будут изготовлены из неполированного гранита. На одной из них при помощи техники бронзового литья будет выгравирован указ президента о присвоении Томску этого звания, на второй – краткая справка о жизни города в годы войны.

стелы «Город трудовой доблести» высотой более трех метров будут изготовлены из неполированного гранита.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU