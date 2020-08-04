2020-08-04T12:13:18+03:00
Общество

Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска

Памятные знаки символизируют вклад томичей в победу в Великой Отечественной войне
Антонина Ленская
Поделиться:
Установить стелы решено вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы томичей.Установить стелы решено вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы томичей.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 августа, на очередном собрании городская Дума утвердила размещение памятных стел «Томск – город трудовой доблести» на территории Лагерного сада. Напомним, что почетное звание областному центру было присвоено указом президента России от 2 июля 2020 года; оно означает, что томичи внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Ранее муниципальные власти рассматривали для размещения стел три площадки, включая Новособорную площадь и Губернаторский квартал. По словам заместителя мэра Томска Константина Чубенко, после обсуждения специальная рабочая группа поддержала инициативу городского Совета ветеранов разместить новый мемориальный объект в границах Лагерного сада. Депутаты гордумы также единогласно поддержали это решение.

Проект предусматривает установку стел вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы, возле плит с надписью «1941-1945». Завершить их монтаж планируется не позже апреля 2021 года, уточнил вице-мэр.

Согласно эскизу, две стелы «Город трудовой доблести» высотой более трех метров будут изготовлены из неполированного гранита. На одной из них при помощи техники бронзового литья будет выгравирован указ президента о присвоении Томску этого звания, на второй – краткая справка о жизни города в годы войны.

стелы «Город трудовой доблести» высотой более трех метров будут изготовлены из неполированного гранита. Фото: из открытых источников

стелы «Город трудовой доблести» высотой более трех метров будут изготовлены из неполированного гранита.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На сентябрьских выборах в гордуму Томска применят схему трехдневного голосования
Бывший директор одной из школ Томской области предстанет перед судом по ряду обвинений
В Томской области принято решение провести День знаний в традиционном формате
Мемориальные стелы «Город трудовой доблести» установят у входа в Лагерный сад Томска
Томские льготники, решившие построить дом вдоль Кузовлевского тракта, заплатят 1 рубль за аренду земли
Еще 58 томичей выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки
Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области
Коронавирус в Томске : + 48 новых случаев заражения
Лихачи под «градусом»: за минувший уик-энд на томских дорогах поймали 40 нетрезвых водителей
Томские приставы арестовали свадебный лимузин возле городского Дворца бракосочетаний
Нарушителям не скрыться: 30 новых патрульных автомобилей поступили в распоряжение томской ГИБДД
Еще два томских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ
Пандемия подрезала крылья: пассажиропоток томского аэропорта упал более чем в два раза
В Томске пенсионеры c 1 сентября смогут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах
Томичка на Lexus сбила шестилетнего мальчика: он с травмами доставлен в больницу
Погода в Томске на 4 августа 2020 года: сохраняется жара без осадков
Бюджет Томска в 2020 году недосчитается миллиарда рублей из-за пандемии коронавируса
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 81-летнего дедушки
Следуя инструкциям жуликов из «банка», томичка лишилась 600 тыс. рублей
На севере Томской области семейная пьянка закончилась убийством
Жители Томской области смогут взять льготную ипотеку на более выгодных условиях
Студенты-лаосцы со всей России посетили Томский госуниверситет и своих земляков
Почти 800 многоквартирных домов продезинфицировали в Томске в выходные дни
13-летний «байкер» из томского села выехал на встречку и врезался в ВАЗ
62 жителя Томской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения
ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина
"Осторожно, люди!": 460 новых дорожных знаков установили возле пешеходных переходов в Томске
Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка