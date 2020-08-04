Томские льготники, решившие построить дом вдоль Кузовлевского тракта, заплатят 1 рубль за аренду земли

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:37:47+03:00

Символическую сумму за участки под ИЖС томичи будут платить три года

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В Томске арендная плата за землю для льготников, получивших участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в районе Кузовлевского тракта, в течение трех лет будет составлять всего 1 рубль.

Сейчас томичи (а это в основном многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, ветераны и участники Великой Отечественной войны и их вдовы, репрессированные лица) платят в среднем по 3 000 рублей в год. «Около двух лет назад депутаты уже предлагали снизить арендную плату ввиду того, что на этой территории отсутствует необходимая для строительства домов инфраструктура. Тогда представители администрации заверили, что в ближайшее время вопрос с электроснабжением и транспортной доступностью района будет решен, – сообщает пресс-служба гордумы Томска. – Однако муниципалитету не получилось привлечь на это достаточного финансирования из бюджетов вышестоящих уровней, затем в связи с пандемией решение проблемы еще отсрочилось».

Чтобы снять финансовую нагрузку с льготников, депутаты вновь вернулись к вопросу снижения платы за землю. Мэр Томска Иван Кляйн поддержал инициативу, предложив установить аренду в символической сумме 1 рубль в год.

– Действие льготы мы предполагаем ввести с 1 января 2020 года сроком на три года. Всего платежи снизятся для более 370 томских семей, – уточнил председатель гордумы Сергей Панов.

ИСТОЧНИК KP.RU