Студенты-лаосцы со всей России посетили Томский госуниверситет и своих земляков

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:27:20+03:00

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Томский государственный университет посетила группа лаосских студентов, обучающихся в РУДН, МАДИ, Пушкинском институте и других московских вузах. В ТГУ лаоссцы встретились с земляками из разных городов, познакомились с архитектурой города и кампусом первого университета Сибири, сыграли товарищеский футбольный матч, сообщает пресс-служба вуза.

– В условиях коронавируса лаосские студенты не смогли уехать на родину, поэтому летом отправились в поездку по России, – рассказал аспирант факультета исторических и политических наук ТГУ Винават Пхонекео. – Томск был выбран не случайно. Наши земляки, обучающиеся в московских вузах, знают, что Томск – один из главных студенческих городов России. ТГУ – первый университет Сибири, и именно здесь сформировалась самая большая университетская лаосская диаспора. Лаосские студенты из столицы решили приехать и своими глазами увидеть это удивительное место.

По отзывам гостей, в Томске помимо деревянной архитектуры города их очень впечатлил кампус ТГУ – удобное расположение корпусов университета. В Москве студенты зачастую тратят много времени на то, чтобы добраться из одного здания университета в другое. В том смысле учащиеся Томского госуниверситета находятся в гораздо более комфортных условиях. Лаосцы выделили Университетскую рощу и новые общежития университета «Маяк» и «Парус», которые тоже находятся в непосредственной близости к университету.

Стоит отметить, что ТГУ очень популярен в Лаосе. В настоящее время в первом университете Сибири обучаются более 60 аспирантов и студентов из этой страны. Томский государственный университет является местом подготовки управленцев для Лаосской Народно-Демократической Республики.

Добавим, что в настоящее время студентами и аспирантами ТГУ являются 65 граждан Лаоса. Согласно результатам международного рейтинга Times Higher Education, опубликованным в начале 2020 года, ТГУ стал самым интернациональным вузом России. Эксперты оценивали число иностранных сотрудников университета и иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными, и международную репутацию университета.

ИСТОЧНИК KP.RU