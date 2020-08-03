2020-08-03T10:53:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 4 310
Алиса Селезнева
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в регионе прквысило ,4,3 тыс. человекЧисло заболевших коронавирусом в регионе прквысило ,4,3 тыс. человекФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 августа, в Томской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 310 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране 5394 выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 79 пациентов скончались, 3 420 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 856 264 человек, 14 207 скончались, 653 593 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
13-летний «байкер» из томского села выехал на встречку и врезался в ВАЗ
62 жителя Томской области выздоровели от коронавируса за минувшие сутки
Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения
ДТП в центре Томска: начинающая автоледи ночью «протаранила» столб и дерево на проспекте Ленина
"Осторожно, люди!": 460 новых дорожных знаков установили возле пешеходных переходов в Томске
Томские приставы арестовали 560 автомобилей должников и часть пустили с молотка
Экс-начальник облздрава Александр Холопов стал главным врачом роддома N4 Томска
Таможня пресекла контрабанду леса из Томской области в Узбекистан
12 новых мастерских откроются в ссузах Томской области
Сегодня в Томске планово отключат свет на 32 улицах
Томичей просят помочь в поисках пропавшей две недели назад женщины из Северска
В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером
За минувшие сутки 57 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Смертельное ДТП на трассе под Томском: погиб водитель, пострадал годовалый малыш
Число заразившихся коронавирусом в Северске увеличилось до 244 человек
В июле в Томске масло было самое дешевое в Сибири, говядина – самая дорогая
Студентов вузов Томска обяжут носить маски на занятиях в новом учебном году
За минувшие сутки 73 жителя Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины
В Томске отремонтируют историческое здание Второго реального училища по пр. Кирова
Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист
С 3 августа муниципальные библиотеки Томска открывают двери для читателей