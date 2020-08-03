Коронавирус в Томске : + 49 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 4 310
Число заболевших коронавирусом в регионе прквысило ,4,3 тыс. человекФото: из открытых источников
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Сегодня, 3 августа, в Томской области выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 4 310 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране 5394 выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 79 пациентов скончались, 3 420 выздоровели.
Всего с начала пандемии в России заболели 856 264 человек, 14 207 скончались, 653 593 выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU