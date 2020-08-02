2020-08-02T14:03:28+03:00
Общество

В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером

Место отдыха создано в микрорайоне, где живет почти четыре тысячи горожан
Антонина Ленская
Поделиться:
Благоустройство сквера продолжается с участием местных жителей и стройотрядовцев.Благоустройство сквера продолжается с участием местных жителей и стройотрядовцев.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Нынешним летом в Томске продолжается благоустройство сквера с озером по улице Сибирской, 104/4. Накануне предприятие «Биоплант» (социальный партнер администрации Советского района) совместно с управляющей компанией и бригадой студенческого стройотряда выкосили здесь траву, выполнили покраску урн, садовых диванов и ограждений цветников, высадили на территории цветы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед началом работ была проведена комплексная очистка дна озера, а «Томскводоканал» выполнил работы по наполнению его водой. Набережную водоема бригада стройотрядовцев отсыпала цветным грунтом.

В 2019 году сквер с озером был благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее с прилегающей территории было демонтировано около сотни железных гаражей. Подрядчик провел работы по озеленению, установке бортовых камней, устройству тротуаров, ступеней и лестницы с декоративными элементами, смонтировал ограждение. Рабочие очистили пространство от случайного мусора, поросли и сухостоя, уложили тротуарную плитку вокруг озера. С площадки было вывезено около 320 тонн мусора.

На заседании ландшафтной комиссии жители ул. Сибирской, выступили за сохранение зеленых насаждений на территории своего сквера. По мнению городских властей, это позволило улучшить экологическую обстановку в микрорайоне, где проживает почти четыре тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером
За минувшие сутки 57 жителей Томской области выздоровели от коронавируса
Еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 51 новый случай заражения
Смертельное ДТП на трассе под Томском: погиб водитель, пострадал годовалый малыш
Число заразившихся коронавирусом в Северске увеличилось до 244 человек
В июле в Томске масло было самое дешевое в Сибири, говядина – самая дорогая
Студентов вузов Томска обяжут носить маски на занятиях в новом учебном году
За минувшие сутки 73 жителя Томской области выздоровели от коронавируса
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Коронавирус в Томске: + 60 новых случаев заражения
Томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины
В Томске отремонтируют историческое здание Второго реального училища по пр. Кирова
Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист
С 3 августа муниципальные библиотеки Томска открывают двери для читателей