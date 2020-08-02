В Томске на улице Сибирской появился благоустроенный сквер с озером

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:03:28+03:00

Место отдыха создано в микрорайоне, где живет почти четыре тысячи горожан

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Нынешним летом в Томске продолжается благоустройство сквера с озером по улице Сибирской, 104/4. Накануне предприятие «Биоплант» (социальный партнер администрации Советского района) совместно с управляющей компанией и бригадой студенческого стройотряда выкосили здесь траву, выполнили покраску урн, садовых диванов и ограждений цветников, высадили на территории цветы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, перед началом работ была проведена комплексная очистка дна озера, а «Томскводоканал» выполнил работы по наполнению его водой. Набережную водоема бригада стройотрядовцев отсыпала цветным грунтом.

В 2019 году сквер с озером был благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее с прилегающей территории было демонтировано около сотни железных гаражей. Подрядчик провел работы по озеленению, установке бортовых камней, устройству тротуаров, ступеней и лестницы с декоративными элементами, смонтировал ограждение. Рабочие очистили пространство от случайного мусора, поросли и сухостоя, уложили тротуарную плитку вокруг озера. С площадки было вывезено около 320 тонн мусора.

На заседании ландшафтной комиссии жители ул. Сибирской, выступили за сохранение зеленых насаждений на территории своего сквера. По мнению городских властей, это позволило улучшить экологическую обстановку в микрорайоне, где проживает почти четыре тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU