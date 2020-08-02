Число заразившихся коронавирусом в Северске увеличилось до 244 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:11:34+03:00

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- По состоянию на 30.07.2020 на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 244 подтвержденных случая COVID-19. В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находятся двенадцать пациентов, ещё трое – в ЛПУ города Томска, - сообщает пресс-служба Межрегионального отделения N81 ФМБА России. Также отмечается, из числа ранее заболевших 194 человека выздоровели.

- Под медицинским наблюдением находятся 85 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 1837 человек, - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Лабораториями, расположенными в Северске и подведомственными ФМБА России, с начала пандемии выполнено 8 442 исследования на выявление SARS-CoV-2.

Напомним, по данным на 28 июля заразившихся коронавирусом в закрытом городе насчитывалось 237, в «ковидных» стационарах проходили лечение 23 человека. Выздоровевших было 173.

ИСТОЧНИК KP.RU