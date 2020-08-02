В июле в Томске масло было самое дешевое в Сибири, говядина – самая дорогая

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:27:37+03:00

В Томске стоимость продуктовой корзины в целом не самая дорогая среди сибирских столиц. Фото: из открытых источников

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Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в Томске и других центрах регионов Сибирского федерального округа. Как выяснилось, в конце июля 2020 года в столице нашей области дешевле всего стоило сливочное масло – 465,15 руб. за килограмм. При этом самое дорогое масло продавалось в Красноярске – 661,11 руб.

А вот говядину томичи покупали (в среднем, конечно) по самой высокой цене – 368,55 руб./кило. При этом в «дешевом» Кызыле была зафиксирована средняя стоимость этого вида мяса в 308,99 руб.

Неизменно в списке основных продовольственных товаров фигурирует крупа гречневая-ядрица. Здесь между Барнаулом (69,38 руб. за килограмм) и Горно-Алтайском (93,41 руб.) Томск занимает промежуточное место: гречка продавалась в магазинах в среднем по 82,92 руб.

По данным территориального органа Федеральной службы госстатистики, по ряду позиций томская столица числится скорее в середняках, но часть продуктов в Томске заметно дешевле, чем в других центрах СФО. Это касается, в том числе, хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной муки, молока пастеризованного, куриных яиц. Сметана в конце прошлого месяца у нас стоила 177,0 руб. за кило, тогда как в Барнауле – 164,89 руб. (это минимум по округу), в Иркутске – 291,20 руб.

Добавим, что в Томске сохраняется также приемлемая цена за килограмм охлажденных и мороженых кур – 143,51 руб., при этом минимум отмечен в Кемерове – 136,95 руб., а максимум в Иркутске – 175,69 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU