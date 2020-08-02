Студентов вузов Томска обяжут носить маски на занятиях в новом учебном году

2 Авг. 2020 2020-08-02T07:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В новом учебном году во всех российских вузах, включая томские, станет обязательным ношение масок преподавателями и студентами. Исключение составят те, у кого есть антитела к коронавирусу, - сообщает пресс-служба Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций со ссылкой на решение Минобрнауки. 31 июля в ведомстве прошло совещание министра Валерия Фалькова с ректорами университетов. По их мнению, обязательное ношение масок позволит организовать учебный процесс с соблюдением правил профилактики коронавирусной инфекции.

- Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. При чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться. Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты, — говорится в сообщении.

Кроме того, другим важным требованиям к организации учебного процесса станет обязательное измерение температуры в вузе. Все входы в учебные корпуса должны быть обеспечены системой термометрии, а в университетских аудиториях появятся специальные приборы, которые будут обеспечивать регулярную дезинфекцию воздуха.

Студенты, прибывшие на учебу в Россию из других стран, должны будут соблюдать 14-дневный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12 день после прибытия в страну. Для тех, кто въехать в страну не сможет, вузы обеспечат доступ к учебным занятиям в онлайн-формате. Иногородним студентам, прибывающим из красной зоны для того чтобы приступить к обучению, также придется сдать тест на коронавирус.

Также на совещании в Минобрнауки был рассмотрен вопрос о дате начала нового учебного года.

- Вузы имеют право сдвинуть начало нового учебного года на 2 месяца. Однако 92% российских высших учебных заведений готовы начать учебный год с 1 сентября,- отметил министр Фальков.

Напомним, из-за распространения COVID-19 томские вузы в марте перешли на дистанционное обучение, приемная кампания в них также проходит в онлайн-формате. В конце мая университеты решили не повышать цены на обучение в 2020 году и оставить стоимость на уровне прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU