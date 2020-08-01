За минувшие сутки 73 жителя Томской области выздоровели от коронавируса

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:37:16+03:00

За минувшие стуки число выздоровевших томичей значительно больше. Фото: из открытых источников

В общей сложности 2724 томича уже сумели исцелиться от «короны»

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавируса 73 жителей Томской области. Таким образом, количество выздоровевших в регионе с начала пандемии составляет 2 724, говорится в субботу в ежедневной сводке регионального штаба.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Томской области было выявлено 60 новых случаев заражения, число жертв пандемии возросло до 37.

- Из вновь заболевших COVID-19 у у 19-ти признаки ОРВИ, у 12-ти пневмония, у 29-ти инфекция протекает бессимптомно, - сообщает региональный оперштаб.

По его данным, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на 1 августа свободны 68,7% (вчера было 6%), охват населения тестированием составляет 313,7 на 100 тысяч населения (вчера было 314).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Томской области продолжает расти и составляет 1,08. Вчера он был равен 1,07. Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий отмены ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, что данный режим, по решению губернатора, был продлен до 31 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU