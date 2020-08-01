Внимание: томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины
Сегодня, 1 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 57-летнего Константина Кузнецова. Его местонахождение неизвестно со среды, 29 июля.
- Томск, Поросино, внимание! Помогите найти человека! 29 июля пропал Кузнецов Константин Константинович, 57 лет, д.Поросино, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт- Томск» в социальной сети «Вконтакте».
Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, наголо побрит, серо-голубые глаза, усы.
Был одет: рабочие черные брюки, коричневая футболка в полоску, сверху фланелевая рубашка в клетку сине-зеленая.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем томиче, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU