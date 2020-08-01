Внимание: томичей просят помочь в поисках пропавшего 57-летнего мужчины

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:33:19+03:00

Его местонахождение неизвестно со среды

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Сегодня, 1 августа, поисковый отряд «Лиза Алерт-Томск» объявил о начале поисков 57-летнего Константина Кузнецова. Его местонахождение неизвестно со среды, 29 июля.

- Томск, Поросино, внимание! Помогите найти человека! 29 июля пропал Кузнецов Константин Константинович, 57 лет, д.Поросино, - говорится в сообщении на официальной странице «Лиза Алерт- Томск» в социальной сети «Вконтакте».

Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, наголо побрит, серо-голубые глаза, усы.

Был одет: рабочие черные брюки, коричневая футболка в полоску, сверху фланелевая рубашка в клетку сине-зеленая.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем томиче, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU