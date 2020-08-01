В Томске отремонтируют историческое здание Второго реального училища по пр. Кирова
Омский филиал Главгосэкспертизы России подтвердил достоверность сметной стоимости проекта капремонта здания бывшего Второго реального училища в Томске. В здании по пр. Кирова, 36, сейчас располагается медико-фармацевтический колледж СибГМУ.
Двухэтажное здание из красного кирпича общей площадью почти 897 кв. метров построено в конце XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения. Как сказано в пресс-релизе ведомства, строение отличают многочисленные декоративные элементы (пилястры, филенки, сухарики, сандрики), окрашенные в белый цвет, и по сей день оно служит украшением города.
Проектом предусмотрен капитальный ремонт, в результате которого на цокольном этаже здания появится помещение пожарного поста площадью 13,5 кв. метра. Для этого планируется объединить два помещения, снести перегородки и заменит отделку. Кроме того, будут установлены системы безопасности, включая охранно-пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и контроль доступа.
Финансирование капремонта планируется за счет средств Сибирского государственного медуниверситета, который выступает в качестве застройщика. Генеральная проектная организация – ООО «Скит-93»
ИСТОЧНИК KP.RU