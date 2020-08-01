2020-08-01T07:21:33+03:00
Происшествия

Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист

Ему не уступил дорогу другой автомобиль
Алина Пермякова
Поделиться:
ДТП произошло около 1 часа 30 минут на улице Елизаровых, 18.ДТП произошло около 1 часа 30 минут на улице Елизаровых, 18.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

1 августа, ночью, в Томске столкнулись два встречных автомобиля. Один из водителей с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 1 часа 30 минут на улице Елизаровых, 18. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Nissan Patrol, при повороте налево на ул. Артема, не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате происшествия, 32-летний водитель Volkswagen с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79 или по телефону 66-44-22.

Водитель автомобиля Nissan Patrol при повороте налево не уступил дорогу. Фото: Из материалов пресс-службы

Водитель автомобиля Nissan Patrol при повороте налево не уступил дорогу.Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24