Ищут очевидцев ночного ДТП в Томске: в результате столкновения пострадал таксист

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:21:33+03:00

ДТП произошло около 1 часа 30 минут на улице Елизаровых, 18. Фото: Из материалов пресс-службы

Ему не уступил дорогу другой автомобиль

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1 августа, ночью, в Томске столкнулись два встречных автомобиля. Один из водителей с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 1 часа 30 минут на улице Елизаровых, 18. По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Nissan Patrol, при повороте налево на ул. Артема, не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В результате происшествия, 32-летний водитель Volkswagen с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 79 или по телефону 66-44-22.

Водитель автомобиля Nissan Patrol при повороте налево не уступил дорогу.Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU