С 3 августа муниципальные библиотеки Томска открывают двери для читателей

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:21:21+03:00

Об открытии читальных залов в томских библиотеках будет сообщено дополнительно. Фото: из открытых источников

Учреждения будут работать в очном режиме только на прием и выдачу книг

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С 3 августа муниципальные библиотеки Томска возобновляют работу с читателями в очном режиме, сообщает пресс-служба мэрии. Обслуживание будет осуществляться в соответствии с временными правилами пользования согласно летнему расписанию работы.

Библиотеки будут работать только на прием и выдачу книг, читальные залы для посещений по-прежнему закрыты. Перед посещением библиотеки пользователям рекомендуется сделать предварительный заказ документов, используя электронный каталог. Заказ книг можно сделать через мессенджер WhatsApp, отправив текстовое сообщение на номер 8-952-888-1024.

Пользователи, пришедшие без предварительной записи, будут обслуживаться при наличии свободного времени у персонала. Вход в библиотеку возможен только при наличии гигиенической маски.

Для безопасности посетителей в библиотеках обеспечивается комплекс санитарных мероприятий. Так, сотрудники учреждения должны обслуживать читателей в гигиенических масках, защитных экранах и перчатках. Для посетителей в свободном доступе будут находиться антисептики для обработки рук. В помещениях регулярно будет проводиться проветривание и влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

Добавим, что с 31 августа в аналогичном режиме ограничений возобновила свою работу Томская областная детско-юношеская библиотека.

ИСТОЧНИК KP.RU