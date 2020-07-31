Сегодня в Томском районе сотрудники полиции нашли двоих заблудившихся в лесу подростков

31 Июль 2020 2020-07-31T14:13:45+03:00

С помощью сирены полицейские опередили спасателей в поисках пропавших Фото: из открытых источников

Их искали в общей сложности более 30 человек из разных структур

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31 июля около 01.00 часа ночи в дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение о том, что в Томском районе в лесу заблудились двое подростков 16 и 17 лет, проживающих в селе Итатка Томского района, информирует пресс-служба ведомства.

По железнодорожным путям юноши возвращались из соседнего села домой и, решив сократить путь, свернули в лес. Через некоторое время, поняв, что самостоятельно они не смогут выйти к своему поселку, подростки позвонили в Службу спасения 112.

Незамедлительно были организованы поиски, в которых были задействованы сотрудники УМВД России по Томской области, сотрудники Главного управления МЧС России по Томской области, спасатели Томской областной поисково-спасательной службы, работники областной противопожарной службы, представители администрации района, волонтеры и родственники заблудившихся – в общей сложности более 30 человек и 10 единиц техники.

В ходе поиска сотрудники полиции для создания звукового ориентира для потерявшихся ребят включали на патрульных автомобилях звуковую сигнализацию. Вскоре они услышали звук сирен и вышли навстречу полицейским.

В настоящее время жизни и здоровью найденных подростков ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU