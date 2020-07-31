В этом году томский областной кардиодиспансер принял уже более 12 тысяч пациентов
За семь месяцев 2020 года в областной кардиологический диспансер обратились 12 276 жителей Томской области, 990 пациентов взяты под наблюдение после перенесенного инфаркта миокарда и операций на сердце и сосудах, сообщает пресс-служба администрации региона.
В настоящее время в кардиодиспансере ведут прием одиннадцать кардиологов, детский кардиолог, аритмолог, липидолог и сердечно-сосудистый хирург.
Специалисты выполнили более 6 тысяч исследований по направлениям электрокардиография, УЗИ сонных артерий, суточное мониторирование, холтеровское мониторирование электрокардиограмм, велоэргометрия.
Областной кардиологический диспансер открыт в январе 2019 года на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии.
ИСТОЧНИК KP.RU