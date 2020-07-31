2020-07-31T13:24:53+03:00
Здоровье

В этом году томский областной кардиодиспансер принял уже более 12 тысяч пациентов

С января специалисты выполнили свыше 6 тысяч исследований
ИГОРЬ ТЮРИН
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Здесь всегда помогут пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниямиЗдесь всегда помогут пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниямиФото: из открытых источников
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За семь месяцев 2020 года в областной кардиологический диспансер обратились 12 276 жителей Томской области, 990 пациентов взяты под наблюдение после перенесенного инфаркта миокарда и операций на сердце и сосудах, сообщает пресс-служба администрации региона.

В настоящее время в кардиодиспансере ведут прием одиннадцать кардиологов, детский кардиолог, аритмолог, липидолог и сердечно-сосудистый хирург.

Специалисты выполнили более 6 тысяч исследований по направлениям электрокардиография, УЗИ сонных артерий, суточное мониторирование, холтеровское мониторирование электрокардиограмм, велоэргометрия.

Областной кардиологический диспансер открыт в январе 2019 года на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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