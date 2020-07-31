2 августа «Плавучая поликлиника» отправится в свой 20-й рейс по северу Томской области
В воскресенье, 2 августа, в 11 часов утра с речного вокзала Томска (причал № 1) в очередную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника», информирует пресс-служба администрации региона.
В двадцатый рейс бригаду медиков проводят депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Татьяна Соломатина, начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, представители компании «Востокгазпром».
В течение месяца томские врачи посетят населенные пункты Парабельского, Молчановского, Каргасокского и Александровского районов. Жители региона бесплатно смогут получить консультацию высококвалифицированных специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.
В состав бригады вошли кардиолог, эндокринолог, невролог, терапевт, гастроэнтеролог, отоларинголог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург, уролог, онколог, врачи клинической лабораторной, ультразвуковой и функциональной диагностики.
В этом году социальный проект проходит в новых эпидемиологических условиях, поэтому в течение работы врачи будут соблюдать правила приема, рекомендованные Роспотребназдором.
Проект «Плавучая поликлиника» губернатор Томской области Сергей Жвачкин возродил в 1999 году, будучи президентом компании «Востокгазпром». С тех пор проект реализуется при поддержке администрации Томской области, медицинского объединения «Здоровье» и финансовой поддержке ОАО «Востокгазпром».
ИСТОЧНИК KP.RU