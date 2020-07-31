Новый оператор по вывозу мусора начал работу в нескольких районах Томской области

31 Июль 2020 2020-07-31T11:58:28+03:00

Для бесперебойной работы новый регоператор перебросил в наш регион парк спецтехники. Фото: из открытых источников

Для бесперебойной работы компания из Новосибирска перебросила в наш регион парк спецтехники

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Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 4-й зоне деятельности, включающей Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский районы и город Кедровый, сроком до одного года присвоен компании «Экология-Новосибирск».

- Сегодня, 31 июля, новый регоператор приступил к вывозу отходов с закрепленной территории. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, в Томскую область прибыли шесть новых единиц спецтехники, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Также добавляется, что ранее работавший в 4-й зоне оператор — «САТП № 1412» — приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области лишен статуса в связи с отказом от осуществления деятельности по обращению с ТКО.

После этого, в соответствии с требованиями федерального законодательства, предложения о выполнении обязанностей регоператора в 4-й зоне были направлены претендентам из Томской и Новосибирской областей. На основании полученного согласия статус регоператора присвоен ООО «Экология-Новосибирск».

Деятельность остальных региональных операторов по обращению с ТКО в Томской области продолжается в плановом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU