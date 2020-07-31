2020-07-31T11:31:46+03:00
Происшествия

Томские пожарные спасли пожилую женщину, уснувшую возле включенной электроплиты

Ее соседи учуяли запах гари и обратились за помощью в экстренные службы
Алиса Селезнева
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Приготовление ужина чуть не обернулось трагедией.Приготовление ужина чуть не обернулось трагедией.Фото: из открытых источников
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Оставленная на включенной плите сковорода вчера чуть не привела к трагедии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области, жители одного из подъездов пятиэтажки на ул.Смирнова, почувствовали запах гари и позвонили в пожарно-спасательную службу. Сигнал поступил в 21.19. Уже через несколько минут на место прибыли 9 человек личного состава на двух автоцистернах и автолестнице.

- Квартира, где находился источник задымления, расположена на 3 этаже. На стук сотрудников МЧС дверь никто не открыл. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось вскрыть металлическую дверь с помощью бензореза. Из кухни шел густой дым от пригоревшей пищи, а в комнате была обнаружена спящей хозяйка квартиры. Огнеборцы отключили плиту и произвели дымоудаление. Пожилая женщина была осмотрена врачами – она не пострадала, - говорится в сообщен

Также отмечается, что на подобные вызовы пожарные выезжают ежедневно, а иногда и по нескольку раз в день.

- Тревожный сигнал, как правило, поступает от соседей, когда дым начинает распространяться уже в подъезде. Причиной тому становится обыкновенная беспечность, когда посуду ставят на плиту и забывают про нее: люди засыпают от усталости или, чаще всего, в состоянии алкогольного опьянения, а иногда даже уходят из дома. Во многих случаях лишь благодаря бдительным соседям и своевременному реагированию спасателей удается избежать пожаров и гибели людей, - отмечают представители ведомства.

Ежедневно томские пожарные выезжают на вызовы, связанные с пригоранием пищи. Фото: из открытых источников

Ежедневно томские пожарные выезжают на вызовы, связанные с пригоранием пищи.Фото: из открытых источников

- не покидайте кухню, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра;

- не включайте несколько комфорок одновременно на максимальную мощность, это может привести к перегрузке электросети и возгоранию;

- не держите рядом с плитой полотенца, бумагу, прихватки и другие воспламеняющиеся предметы;

- если произошло возгорание масла, накройте сковороду крышкой и выключите плиту. Заливать горящее масло водой нельзя – это приведет к усилению горения.

В случае пожара звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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