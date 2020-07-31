2020-07-31T10:02:03+03:00
Общество

Налички меньше, фальшивок тоже: в 2020 году томские банки выявили всего 30 поддельных купюр

Эксперты объясняют это сокращением оборота бумажных денег из-за пандемии
Алиса Селезнева
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Чаще всего преступники подделывают пятитысячные банкноты.Чаще всего преступники подделывают пятитысячные банкноты.Фото: из открытых источников
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За первое полугодие 2020 года в томском банковском секторе эксперты выявили 30 поддельных купюр на сумму 133 тысячи рублей. По-прежнему основную долю составляют фальшивки крупных номиналов: 5000 рублей (25 подделок), 2000 рублей (3 подделки) и две банкноты – по 1000 рублей, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Также отмечается, что количество «фальшивок» по сравнению с аналогичным периодом 2019 года значительно сократилось : в прошлом году подделок было выявлено 45.

- Снижение количества фальшивок может быть связано с тем, что в период пандемии оборот наличных денег несколько сократился. Подделки оказываются в банках, как правило, с выручкой бизнеса, а в этом году ее поступает меньше по причине закрытия большинства торговых точек и предприятий сервиса, – пояснила руководитель Отделения Томск Банка России Елена Петроченко.

Елена Петроченко: "Снижение количества фальшивок может быть связано с тем, что в период пандемии оборот наличных денег сократился". Фото: из открытых источников

Елена Петроченко: "Снижение количества фальшивок может быть связано с тем, что в период пандемии оборот наличных денег сократился".Фото: из открытых источников

- Чтобы снизить количество поддельных купюр в наличном обороте, Банк России запустил дистанционный курс обучения для кассиров торговых предприятий по определению подлинности и платежеспособности банкнот и монет. Курс бесплатный и доступен на сайте Университета Банка России. Курс называется «Повышение профессиональных компетенций кассовых работников розничных сетей по вопросам определения подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России», - говорится в сообщении местного отделения ведомства.

УМВД по Томской области также напоминает жителям региона о порядке действий при обнаружении сомнительной купюры:

- Если есть малейшие сомнения, не берите такие деньги

- Если вы уже обнаружили подозрительную банкноту у себя, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Так вы сами станете преступником.

- Сообщите в полицию о факте сбыта сомнительной банкноты, используя любой доступный для этого метод.

Информацию о лицах, причастных к перевозке, изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков можно сообщить по телефонам: 24-22-27, 102, 112 (круглосуточно), конфиденциальность гарантируется.

Стражи порядка также напоминают, что за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег, предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 Уголовного Кодекса. Максимальная санкция статьи - лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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