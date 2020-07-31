Томский вуз намерен создать первый в регионе стадион для игры в регби

31 Июль 2020 2020-07-31T09:30:07+03:00

Томские любители регби с нетерпением ждут возможности снова выйти на поле. Фото: из открытых источников

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В начале июля была впервые аккредитована Федерация регби Томской области, созданная еще в конце 2019 года. Несмотря на пандемию, по итогам первого полугодия томичи заняли третье место в группе «Стандарт 0 (регби на начальной стадии развития)» по эффективности работы региональных организаций – членов Федерации регби России.

Сейчас регби в регионе в основном развивается на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета. Как сообщает пресс-служба ТГАСУ, руководство вуза поддерживает федерацию и предоставляет свои спортивные объекты для тренировок на безвозмездной основе.

– Мы и дальше будем развивать сотрудничество. Так, в ближайшее время планируется установить регбийные ворота на университетском стадионе. Это сделает его первым регбийным стадионом в области, – рассказал начальник спортклуба ТГАСУ, исполнительный директор Федерации регби Томской области Александр Большой. По его словам, работа федерации будет проходить по трем основным направлениям: это подготовка спортивного резерва, обучение тренеров и вывод областной сборной на межрегиональный уровень.

В 2019-м энтузиасты-томичи уже провели несколько региональных соревнований, а после отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий, введенных из-за угрозы COVID-19, готовятся принять на территории Томской области этап чемпионата Сибирского федерального округа по регби-7.

Добавим, еще одним центром развития регби в Томске является любительский клуб «Быки», представители которого уже не первый год проводят тренировки на стадион «Политехник».

ИСТОЧНИК KP.RU