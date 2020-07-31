Суд обязал томскую мэрию устранить загрязнение Ушайки сточными водами
По иску Томского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал городскую администрацию принять меры к исключению сброса в реку Ушайку загрязненных сточных вод в районе улицы Киевской, сообщили в пресс-службе прокураторы Томской области.
В ходе проверки на левом берегу реки Ушайки в районе улицы Киевская обнаружен водовыпуск. Из него давно осуществляется несанкционированный сброс сточных вод в реку. Водовыпуск существует параллельно ливневой канализации, находящейся на балансе городских властей. Несмотря на неоднократное информирование о проблеме, ее не решали, отметили в сообщении.
Проведенные в ходе судебного рассмотрения дела лабораторные исследования проб сточной воды вновь выявили превышение загрязняющих веществ по аммоний-ионам, нитрит-ионам, фосфат-ионам и другим показателям.
Решением Советского районного суда г.Томска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.
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