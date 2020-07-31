Суд обязал томскую мэрию устранить загрязнение Ушайки сточными водами

31 Июль 2020 2020-07-31T09:08:27+03:00

В ходе проверки на левом берегу реки была обнаружена "труба" из которой сливались отходы

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По иску Томского межрайонного природоохранного прокурора суд обязал городскую администрацию принять меры к исключению сброса в реку Ушайку загрязненных сточных вод в районе улицы Киевской, сообщили в пресс-службе прокураторы Томской области.

В ходе проверки на левом берегу реки Ушайки в районе улицы Киевская обнаружен водовыпуск. Из него давно осуществляется несанкционированный сброс сточных вод в реку. Водовыпуск существует параллельно ливневой канализации, находящейся на балансе городских властей. Несмотря на неоднократное информирование о проблеме, ее не решали, отметили в сообщении.

Проведенные в ходе судебного рассмотрения дела лабораторные исследования проб сточной воды вновь выявили превышение загрязняющих веществ по аммоний-ионам, нитрит-ионам, фосфат-ионам и другим показателям.

Решением Советского районного суда г.Томска исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU