Ищут очевидцев ДТП: в центре Томска ВАЗ сбил велосипедиста
30 июля, в четверг вечером, ВАЗ сбил велосипедиста на проспекте Ленина в Томске. Мужчина с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.
ДТП произошло около 21 часа 50 минут на проспекте Ленина, 56а. Автомобиль ВАЗ-2106, под управлением 19-летнего водителя, наехал на 47-летнего велосипедиста, по предварительной информации, движущегося в попутном направлении.
Отмечается, что в момент происшествия светоотражающие элементы и защитная экипировка на пострадавшем отсутствовали.
Полиции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж и телефону: 8 (3822) 664-422.
ИСТОЧНИК KP.RU