2020-07-31T07:46:22+03:00
Происшествия

Ищут очевидцев ДТП: в центре Томска ВАЗ сбил велосипедиста

Пострадавший доставлен с травмами в больницу
Алина Пермякова
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В момент происшествия светоотражающие элементы и защитная экипировка на пострадавшем отсутствовали.В момент происшествия светоотражающие элементы и защитная экипировка на пострадавшем отсутствовали.Фото: Из материалов пресс-службы
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30 июля, в четверг вечером, ВАЗ сбил велосипедиста на проспекте Ленина в Томске. Мужчина с травмами доставлен в больницу, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Томской области.

ДТП произошло около 21 часа 50 минут на проспекте Ленина, 56а. Автомобиль ВАЗ-2106, под управлением 19-летнего водителя, наехал на 47-летнего велосипедиста, по предварительной информации, движущегося в попутном направлении.

Отмечается, что в момент происшествия светоотражающие элементы и защитная экипировка на пострадавшем отсутствовали.

Полиции требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, Иркутский тракт, 198/1, 3 этаж и телефону: 8 (3822) 664-422.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ищут очевидцев ДТП: в центре Томска ВАЗ сбил велосипедиста
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