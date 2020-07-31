2020-07-31T08:02:37+03:00
Общество

Новые автобусы и безналичная оплата: с 1 августа поездки по Томской области станут комфортнее

В регионе определили перевозчиков по 20-ти межмуниципальным маршрутам
Алина Пермякова
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Новые автобусы были приобретены в июне «Томской областной пассажирской компанией».Новые автобусы были приобретены в июне «Томской областной пассажирской компанией».Фото: из открытых источников
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Томская область подвела итоги конкурсов для перевозчиков на 20 межмуниципальных маршрутов. По 17-ти из ним победителем признано АО «Томскавтотранс» - на его направлениях будут работать новые автобусы. Безналичная оплата проезда предусмотрена по всем маршрутам, сообщила пресс-служба администрации региона.

С 1 августа «Томскавтотранс» будет осуществлять пассажирские перевозки по следующим маршрутам: № 119 Томск – Аэропорт, № 510 Томск – Басандайка, № 120 Томск – Семилужки, № 130 Томск Копылово, № 131 Томск – Кузовлево – Копылово Конинино, № 149 Томск Аркашёво, № 156 Томск – Октябрьское – Александровское, № 503 Томск Итатка (Томское), № 505 Томск Новорождественское (Романовка).

С 15 августа начнутся перевозки по направлениям: № 101 ТомскЭушта Борики, № 112 Томск – Тимирязевское Борики, № 133 Томск Курлек, № 134 Томск Моряковский Затон, № 301 Томск Верхнее Сеченово, № 141 Томск Ярское, № 151 Томск Петухово, № 165 Томск Лучаново.

Также с 1 августа другой победитель — ООО «Асинотранс» — приступит к перевозкам по маршрутам: № 506 Томск Зырянское, № 515 Томск – Асино и № 516 Томск Первомайское.

Добавим, что в августе состоятся конкурсы еще по двум лотам на шесть направлений. В первый лот включены маршруты № 442 Томск Северск, № 443 Томск Северск, № 308 Томск Наумовка Георгиевка, № 313 Томск – Орловка, во второй — № 401 Северск – Позднеево и № 514 Северск Камень. Начало перевозок — с 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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