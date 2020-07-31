2020-07-31T06:39:59+03:00
Общество

Центр инновационного развития Томской области станет региональным оператором «Сколково»

Об этом объявили губернатор Сергей Жвачкин и председатель фонда Аркадий Дворкович
Алина Пермякова
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Участниками проекта фонда сегодня являются 22 стартапа региона.Участниками проекта фонда сегодня являются 22 стартапа региона.
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Губернатор Сергей Жвачкин и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович по итогам онлайн-совещания объявили о том, что Центр инновационного развития Томской области станет 14-м региональным оператором «Сколково» в России, сообщила пресс-служба администрации региона.

Участниками проекта фонда уже сегодня являются 22 стартапа из Томской области. В сообщении также отмечается, что активное сотрудничество региона со «Сколково» в развитии технологий ведется с 2011 года. Томская область шесть раз принимала конкурс Startup Tour и девять лет помогает инновационным командам развиваться в разных областях - так, более 130 томских инноваторов представили свои проекты, каждый четвертый получил поддержку.

– Для качественного инновационного развития Томску каждый год необходимо не меньше 100 новых стартапов.Такой поток нужно генерировать и стимулировать. Поэтому мы предлагаем фонду «Сколково» придать статус регионального оператора Центру инновационного развития Томской области. Он объединяет 200 высокотехнологичных компаний, тесно сотрудничает с нашей особой экономической зоной, с академической наукой, с шестью томскими университетами, – рассказал губернатор Сергей Жвачкин.

Добавим, что в Томске реализуется проект «ТомскХАБ» – платформа по созданию стартапов, которая строится на кооперации университетов. В проекте приняли участие около тысячи студентов и школьников, в результате 40 команд уже готовы создать свои стартапы. Также вклад в развитие инноваций вносят томский форум молодых ученых U-NOVUS, федеральный проект «Тайга» по тестированию беспилотных комплексов и другие проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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