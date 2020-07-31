Внимание: нужна помощь томичей в поисках пропавшей 86-летней бабушки

31 Июль 2020 2020-07-31T05:47:46+03:00

Ее не могут найти уже четвертый день

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27 июля пропала 86-летняя жительница поселка Орловка Галина Андреева - она ушла в неизвестном направлении. Поиски бабушки продолжаются волонтерами поисково-спасательной службы "Лиза Алерт", и им необходима помощь добровольцев.

- Четвертый день поисковые группы прочесывают лес и днем и ночью. Мы прошли 189 километров ногами. Мы пролетели 36 километров и сделали 1328 снимков с квадрокоптера. Мы проехали 3016 километров на машинах и затратили около 300 литров бензина. На место поиска за эти три дня выезжало около 130 человек, - рассказали волонтеры отряда.

В поиске принимают участие сотрудники МВД, МЧС, военные, добровольцы «Красного креста». От отряда "Лиза Алерт" в поиске Андреевой Галины Дмитриевны задействованы группа координаторов, направление беспилотной авиации, группа картографии и навигации, старшие поисковых групп, группа специального назначения, направление регистрации, группа обеспечения, направление «медицина», инфогруппа, группа коротких прозвонов, горячая линия 8-800.

На место поиска требуются еще люди. Также волонтерам нужны алкалиновые батарейки АА, аккумуляторы 18650 для оборудования и зарядные устройства типа nitecore intellicharge i8.

- Если у вас нет возможности приехать, но есть желание помочь, отправьте сообщение на короткий номер 7878 со словом ПОИСК и суммой от 100 до 15000 рублей. Например, ПОИСК 100. Поисковики получат бензин на топливную карту #ЕКА на переведенную вами сумму, - отмечают в отряде.

Тех, кто готов приехать на место и принять участие в поиске Галины Дмитриевны, просят позвонить по телефону: 89539288012.

За три дня на место поиска выезжало около 130 человек.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU